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وفاة 3 أشخاص من أسرة بريطانية واحدة بكورونا.. والابن يصف المأساة بفيلم رعب

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:09 م
وفاة 3 أشخاص من أسرة بريطانية واحدة بكورونا.. والابن يصف المأساة بفيلم رعب صورة تعبيرية
كتب محمد رضا

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خسرت أسرة بريطانية معركتها مع فيروس كورونا المستجد، إذ فقدت العائلة ثلاثة من أفرادها فى غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين، وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن المأساة حلت بالعائلة، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد فى وفاة الأب البالغ من العمر 84 عاما، وزوجته البالغة من العمر 82 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 62 عاما، خلال أسبوعين.

 

وتوفى كيث وجان ماكفيكار، من مقاطعة ستافوردشاير وسط البلاد، بسبب كوفيد 19 قبل أسبوعين، وبعد فترة وجيزة، ظهرت على ابنتهما جين أعراض المرض نفسه، وكتب شقيق جين الأصغر، ريتشارد البالغ من العمر 60 عاما، على حسابه بموقع فيسبوك، عن معاناة أخته مع المرض، داعيا الأصدقاء للصلاة من أجل شفائها.

 

وقد توفيت، جين، وهى أم لطفلين، السبت الماضى، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكتب أخوها ريتشارد على حسابه بموقع فيسبوك: "من المؤسف أن أقول.. جين خسرت معركتها من أجل الحياة"، وقبل وفاتها، نشرت جين، التى كانت تعمل سابقا محللة جرائم فى شرطة ستافوردشاير، رسائل متعددة على حسابها فى فيسبوك، دعت من خلالها الأصدقاء إلى الامتثال لإجراءات التباعد الاجتماعى.

 

واستبدلت جين صورة ملفها الشخصى فى فيسبوك بشعار يقول: "ابق فى المنزل.. بقاؤك فى المنزل يمكن أن ينقذ الأرواح"، فيما تواجه الأسرة الآن مشكلة إجراء مراسم ثلاث جنازات، وقد وصف ريتشارد لأصدقائه الواقعة بأنها: "فيلم رعب"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وتأتى هذه الحادثة المأساوية فى الوقت الذى ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى بريطانيا إلى أكثر من 10 آلاف، مما يمثل علامة فارقة فى تاريخ البلاد مع الوباء، ووسط هذه الأرقام غير المبشرة، كان هناك بصيص أمل، حيث خرج رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من المستشفى بعد معركة ضارية مع الفيروس.

 


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