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من هما لويس البرتغاللى وجينى النيوزيلندية الذين شكرهما بوريس جونسون.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:36 ص
من هما لويس البرتغاللى وجينى النيوزيلندية الذين شكرهما بوريس جونسون.. صور بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" هوية الممرضين البطلين فى هيئة الخدمات الصحية، الذين شكرهما رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشكل خاص بعد خروجه من المستشفى اليوم، وقال عنهما إنهما أنقذا حياته ووقفا إلى جانب سريره لـ48 ساعة عندما كانت حالته يمكن أن تسوء، وهما لويس من البرتغال وجيني من نيوزيلندا.

لويس
لويس

 

أمضى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي في مستشفى سانت توماس - بما في ذلك ثلاث ليال في العناية المركزة - للعلاج من الفيروس.

بعد فترة وجيزة من تسريحه ، أصدر جونسون مقطع فيديو يشكر المهنيين الطبيين الذين ساعدوا على شفائه، واحتفظ بالثناء الخاص على لويس من البرتغال وجيني من نيوزيلندا.

ويعمل لويس بيتارما ككبير الممرضين، بينما ترأس جينى ماكجي الجناح فى مستشفى سانت توماس.

جينى
جينى

 

ونقلت ديلى ميل عن روب ماكجي ، شقيق جينى فى الثلاثينيات من عمرها، إشادته بأخته وموظفي هيئة الخدمات الصحية وقوله: "إنها متواضعة للغاية وعادت إلى العمل الآن لدورة ليلية أخرى."

وأضاف "قالت إنها كانت سعيدة حقًا بالأشادة بجميع العاملين بجدية فى هيئة الخدمات الصحية  للعمل المذهل الذى يقومون به."

وأضاف ماكجى: "إنها فقط تقوم بعملها وهذه هي الطريقة التي تراها. هذا ما تدربت عليه لمساعدة الناس الذين يحتاجون إلى الرعاية. "

ومن ناحية أخرى، ولد  بيتارما ، 29 سنة ، في أفييرو ، على بعد 50 كيلومترًا فقط من بورتو، ويُعتقد أنه انتقل إلى لندن فى 2014 بعد إكمال مؤهلاته الطبية في لشبونة.

وكشفت الصحيفة أن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دى سوزا شكره اليوم فى مكالمة هاتفية.

وقال ابن عمه رجل الإطفاء إيفو بيتارما، الذى يعيش في أفييرو: "من الواضح أننى فخور جدًا. كنت أعرف بالطبع أن لويس كان ممرضًا في لندن ، لكن لم يكن لدى أى فكرة أنه كان يعتنى ببوريس جونسون، لذا فقد كانت هذه مفاجأة حقيقية بالنسبة لى".

في رسالة الفيديو المنشورة بعد ظهر هذا اليوم ، أشاد جونسون بالأطباء ، لرعايته المنقذة للحياة.


بوريس جونسون

خروج بوريس جونسون

كورونا

وباء كورونا

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