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مسئولون فرنسيون يتوقعون مد الحجر المنزلى لنهاية مايو

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:46 ص
مسئولون فرنسيون يتوقعون مد الحجر المنزلى لنهاية مايو ماكرون
كتب: أحمد علوى

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رجح العديد من المسئولين الفرنسيين ووسائل الإعلام، أن يعلن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم خلال كلمته تدابير إضافية تفرض على فرنسا تتمثل فى مد فترة الحجر الصحى المنزلى، وقد تصل حتى نهاية مايو المقبل ، فى محاولات لاحتواء ازمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة لو جورنال دو ديمونش.

ومن المتوقع أن يعلن ماكرون أيضا تشديد القيود على حركة تنقل الفرنسيين داخل فرنسا وخارجها، مع الإبقاء على "شنجن" مغلقا حتى سبتمبر.

وأكد مسئولون في الحكومة الفرنيسة التي يرأسها إدوار فيليب أن الرئيس  والحكومة دائما يستشيرون الخبراء في مجال الصحة ويتشاورون مع القيادات السياسية في البلاد، بمن فيها المعارضة، قبل إقرار أي إجراءات لما لذلك من أثار مباشرة على حياة الفرنسيين وعلى اقتصاد البلاد المتضرر بشدة من الجائحة.

ويعتزم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلقاء كلمة اليوم الاثنين، لمناقشة إجراءات احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى ستمتد إلى ما بعد 15 أبريل.

وحول تفاصيل الخطاب، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه "سيقدم استراتيجية للمساعدة فى الخروج من الحجر، وسيناول أزمة الأقنعة الواقية والتدابير الاقتصادية".

وكان المجلس العلمى الفرنسى لإدارة أزمة كورونا أوصى بعدة شروط لإلغاء تدابير الحجر فى فرنسا، منها القدرة الاستيعابية للمستشفيات الفرنسية، وتراجع عدد الإصابات، وإعداد استراتيجية لما بعد إلغاء الاحتواء لمنع تكرار العدوى.

وكان قد زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مستشفى كرملين - بيسيتر فى منطقة فال دو مارن، بمرافقة البروفيسور جان فرانسوا دلفريسى.

من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى كلمة له بخصوص الجدل الدائر حول مراسم دفن المسلمين من ضحايا الوباء المتفشى فى العالم "كورونا المستجد"، إن كل طائفة وديانة تدفن ذويها وفقاً للشريعة والعادات والتقاليد الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية احترام كل ديانة وطقوسها.


فرنسا

ماكرون

كورونا

اخبار العالم

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