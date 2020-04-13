مركز شباب أكياد دجوى بطوخ يوفر الخضروات والفاكهة للمواطنين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قام مركز شباب أكياد دجوى التابع لإدارة شباب طوخ بتجهيز جميع أنواع الخضار بالطريقة الصحية المتبعه بوزارة الصحة، وذلك نظر للظروف التي تمر بها البلاد من غلاء بأسعار الخضروات، وذلك لتجنب عمل التجمعات بالقريه لتوزيعها علي أهالي القرية بسعر الجملة بالتعاون مع إداره شباب طوخ ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الشباب بالقليوبية، أنه جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لمراكز الشباب ورؤية الوزارة في أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان وتساهم في حل المشكلات المجتمعية.

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



إعداد الخضراوات قبل توزيعها



الخضراوات قبل توزيعها



الخضراوات