مد وتدعيم خطوط المياه بقرى مطاى فى المنيا بتكلفة 4 ملايين جنيه

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن مد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة بمركز مطاى بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وأضاف الشهاوى، أنه تم تنفيذ خط مياه بمدينة مطاى بطول 5 آلاف متر وقطر 4 بوصة وخط مياه طول 600 متر وقطر 6 بوصة و150 متر قطر 10 بوصة وفى قرية بردنوها تم تنفيذ خط مياه طوله 1500 متر بقطر 4 بوصة وخط مياه طوله 300 متر وبقطر 6 بوصة كما تم مد خطوط بقرية منبال بخط مياه طوله 1600 متر وبقطر 4 بوصة وخط مياه بطول 180 متر وبقطر 6 بوصه.

وفى قرية حلوة تم تنفيذ خط مياه بطول 1500 متر وبقطر4 بوصه وفى قرية أبوعزيز تم تنفيذ خط مياه بطول 2400 متر وبقطر 4 بوصه وخط مياه بطول 1800 متر وبقطر6 بوصة.

وأكد رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

وفى سياق متصل وبناءا على تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتعقيم الأماكن العامة بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع المحافظة كلف المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس مدير فرع الشركة ببنى مزار بتعقيم الأماكن العامة بالمركز وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حيث تم تعقيم عدد من المصالح الحكومية ومنها الإدارة التعليمية والمحكمة والنيابة وبعض المدارس الحكومية و المستشفى العام والتأمين الصحي وبنك مصر وبنك الإسكندرية ومركز الشرطة ومجلس المدينة ومحطة السكة الحديد بالإضافة إلى شوارع الحرية وشارع طريق صندفا وشارع البحر وشارع السلام وشارع العمدة والعاشر من رمضان.