محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد ورصف طريق الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تمهيد ورصف طريق الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى رافقه المهندس محمد عبد النظير مدير مديرية الطرق والنقل بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الداودى، أن الطريق الذى يجرى رصفه بطول ٧٠٠ متر، وبتكلفة مالية تصل إلى مليون جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، محذرا بأنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستقوم بفحص الطريق فى نقاط متفرقة، لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال الرصف قبل حلول ٣٠ يونيو المقبل.

وأشار الداودى إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل .

وصرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا قامت بحملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 6/4/2020 وحتى 12/4/2020، أسفرت عن ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة، يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

من جانبه، أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 87 محضرا لمخالفات عدم إعلان أسعار، 20 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 18 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 14 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 9 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 7 مخالفات مخابز مغلقة، 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 5 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 4 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، مخالفة واحدة سلع منتهية الصلاحية، مخالفة واحدة لمنشأة بدون ترخيص، مخالفة واحدة عدم وجود ميزان، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21 بترول.

وكان اللواء أشرف ف الداودي، محافظ قنا، قد أكد أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية، وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الإصابة، وأوصي محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



محافظ قنا يتابع أعمال رصف طريق ترعة الضمرانية بنجع حمادى



محافظ قنا يتابع أعمال رصف طريق ترعة الضمرانية بنجع حمادى



محافظ قنا يتابع أعمال رصف طريق ترعة الضمرانية بنجع حمادى