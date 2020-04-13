محافظ الإسكندرية: توسعة طريق الإسكندرية - مطروح بتكلفة 8 ملايين جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح، بنطاق حى العجمي، بتكلفة تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الأرصفة بالطريق وجاري حاليا الانتهاء من أعمال الأسفلت. وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه كان أصدر تعليماته إلى مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالعمل على توسعة طريق الإسكندرية مطروح، وتقليل عرض الأرصفة بحيث لا يتعدى عرضها 2 متر، مؤكدا أنه تم التشديد على مديرية الطرق وجميع الجهات المعنية بضرورة استغلال فترة حظر التجوال فى تكثيف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الجانبية والرئيسية على مستوي أحياء المحافظة.

حضر الجولة التفقدية؛ أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومى.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

توسعة طريق الاسكندرية مطروح (1)



توسعة طريق الاسكندرية مطروح (2)



توسعة طريق الاسكندرية مطروح (3)