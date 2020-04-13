ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن الآراء الإيجابية بشأن أداء مون ارتفعت بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 54.4% مسجلة أعلى مستوى لها منذ الاستطلاع في الأسبوع الأول من نوفمبر عام 2018 الذي سجل 55.4%.

وانخفضت الآراء السلبية حول أداء مون بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 42.3%.

وأوضح الاستطلاع وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن الفجوة بين الآراء الإيجابية والسلبية بلغت 12.1 نقطة مئوية، مسجلة رقم قياسي منذ الاستطلاع في الأسبوع الثاني من نوفمبر عام 2018 (14.3 نقطة مئوية).

وقال مسؤول في الوكالة التي أجرت الاستطلاع إن التقييمات الإيجابية بشأن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) تؤثر على زيادة نسبة التأييد للرئيس مون.