اليوم السابع
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فيديو.. عمال يصرفون منحة الـ500 جنيه بسوهاج: الرئيس صدق والإخوان بتوع شائعات

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:50 م
فيديو.. عمال يصرفون منحة الـ500 جنيه بسوهاج: الرئيس صدق والإخوان بتوع شائعات جانب من المستفدين
سوهاج محمود مقبول

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فرحة عارمة اجتاحت الآلالف من العمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج في اليوم الأول من عملية صرف المنحة فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعمهم بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

عدد من العمالة غير المنتظمة أكدوا في تصريحاتها لليوم السابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق فيما وعد حول صرف المنحة وموعدها ، وانكشفت إشاعات عناصر جماعة الإخوان التي أطلقوها بأنه لا توجد منحه ولا يوجد صرف وأن عملية الصرف طبقا للجداول المحددة والأرقام تمت بشكل سريع ومنظم.

في البداية يقول صلاح عمران حضرت اليوم إلى مدرسة الثانوية بنات بطهطا لصرف المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأقرتها الحكومة ونشكر الرئيس على إهتمامه بالعمالة الغير منتظمة وأنا صرفت بالفعل مبلغ 500 جنيه من خلال موظفين البريد وهناك سهوله ويسر في عملية الصرف ولم تستغرق عملية الصرف أكثر من 10 دقائق من لحظة الدخول وحتى إستلام المبالغ المالية.

وأضاف مصطفى محمد أنا حضرت من القرية للصرف من المدينة ووجدنا المسئولين متواجدين في إستقبالنا تم توفير مقاعد لنا وكل شخص يجلس بعيد عن الأخر طبقا للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كرونا وهناك عملية تعقيم وما يحدث هو أمر غير مسبوق لم نشهد طوال حياتنا إهتمام من الحكومة وتشعر به وتقف بجواره في الأزمات ونقدم الشكر الدائم للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة.

وعلى ضوء عملية الصرف وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بأماكن إنتظار وسرادقات لعدم حدوث تزاحم أو تكدس أمامها، تمهيدا لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة اليوم الاثنين 13 أبريل وحتى 16 ابريل الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.

ووجه المحافظ بالتنبيه على المواطنين من خلال الإذاعات المحلية و وسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشدد محافظ سوهاج على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، مشيرا إلى مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.


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