فرع منظمة خريجى الأزهر ببريطانيا يقدم خدماته لضحايا فيروس كورونا

كتب لؤى على

قدم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى بريطانيا نموذجًا من التفاعل الإيجابى مع هذه الظروف الجائحة ضمن الجهود التى تقدمها الفروع الخارجية للمنظمة العالمية لاجتياز هذه الفترة الصعبة، التى يضرب فيها فيروس كورونا دول العالم.

صرح عضو المنظمة الشيخ منصور محمود - إمام وخطيب كيركالدى المركزى بمقاطعة فايف باسكتلندا، بأن أعضاء الفرع قاموا بتقديم خدمات لأبناء المقاطعة مثل مساعدة غير القادرين على مغادرة منازلهم لأسباب صحية، وكذلك الذين فقدوا وظائفهم ، عن طريق تقديم الطعام وإحضار ما يحتاجونه من مستلزمات منزلية.

وأضاف عضو الفرع بأن هذا العمل تم عن طريق إنشاء صفحة على الـ face book، تلقى أعضاء الفرع عليها رسائل المواطنين من منطقة فايف باسكتلندا.

وأضاف الشيخ منصور أن هذا العمل يعد بمثابة ترجمه عملية لما تعلمناه من قيم الإسلام التى تحض على التعاون والتآزر وقت الشدة مع جميع أفراد الوطن، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

جدير بالذكر أن الشيخ منصور محمود، كان ضمن الطلاب الوافدين الذين تلقوا تعليمهم بالأزهر الشريف.