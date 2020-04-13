اليوم السابع
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فحص العاملين بالمستشفى الجامعى الجديد بالإسكندرية لمواجهة فيرس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:18 م
فحص العاملين بالمستشفى الجامعى الجديد بالإسكندرية لمواجهة فيرس كورونا فحص العاملين مستشفى الجامعى الجديد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية فحص الموظفين والعاملين بالمستشفيات يوميا وقياس درجات الحرارة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقوم إدارة المستشفيات الجامعية بوضع متخصص على البوابات للتأكد من ارتدائها الكمامات وقياس درجات الحرارة وفحص طبى يومى  لكل العاملين بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.

وكان قد توجه مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته المنعقدة ، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة ، بالشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث قدم الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، ولكل أعضاء الفريق الطبى المشاركين فى الحجر الصحى بمستشفى العجمي ومستشفى النجيلة بمطروح.

 وأكد الكردي دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية المشاركين في مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل في حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسي فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا ،حيث أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود في خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصري، مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية بالشكر لكلا من د.ريهام عبد الحميد، و د.محمد حسن عبادة، و الدكتور زياد محمد، والدكتور عمرو الشرقاوي بقسم الطب الحرج، ود. أحمد فرج أبو النور، ود. حاتم عصام بقسم الإمراض الصدرية، ود. شريف الشرقاوي قسم المعامل.

 


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