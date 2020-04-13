اليوم السابع
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طوكيو تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:26 ص
طوكيو تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين، إن العاصمة طوكيو سجلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في استمرار الزيادة في العدد الإجمالي للحالات في المدينة. لكن الرقم المسجل اليوم الاثنين شكل تراجعا عن العدد المسجل أمس الأحد والذي بلغ 166 إصابة.

وأعلنت المدينة الأسبوع الماضي حالة الطوارئ وطلبت من السكان البقاء في منازلهم قدر المستطاع.

يذكر ان الحكومة اليابانية تخطط ، مجددا لتشغيل مستشفيات على متن سفن تقدم العلاج الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال كاتسونوبو وزير الصحة الياباني، في هذا الصدد إن هذه الخطة ليست جديدة على صعيد استخدام السفن في حالات الكوارث خاصة في أعقاب الزلزال الكبير و التسونامى الذى ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011 وأوضح أن التكاليف الباهظة منعت المشرعين من تنفيذها بميزانية تناهز 300 مليون دولار للبناء و نحو 150 مليون سنويا لتكاليف الصيانة إضافة إلى مشكلة الكادر الطبي.

 


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