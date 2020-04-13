طبيب بلجيكى يحذر من إصابة الأطباء بكورونا لسوء جودة الكمامات المستخدمة فى بلاده

كتب أحمد علوى

حذر فان لوى استشارى الأمراض المعدية، أحد المشاركين فى عمليات علاج مصابى مرضى كورونا، بأن الفترة المقبلة ستشهد أعدادا كبيرة من إصابات الأطباء بسبب سوء جودة الأقنعة التى يتم توزيعها عليهم من قبل السلطات، وهم من المفترض أنهم يعالجون بها مرضى كوفيد-19، والتى تعتبر أهم سبل الوقاية.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قال فان لول: "لا فائدة من ارتداء تلك الأقنعة لأنه من الواضح أنها لا توفر الحماية اللازمة"، داعيا الحكومة للتدخل بأقصى سرعة لتوفير المعدات اللازمة فى حربهم على كورونا.

وأشار الطبيب في رسالته إلى الحكومة، إلى أن العمل شاق للغاية جسديًا وذهنيًا، موضحاً أن هذا ليس مشكلة، لكنه لاحظ منذ يومين تقريباً توزيع أقنعة فم مختلفة.

وقال الطبيب: "لاحظت أن القناع لم يغلق بإحكام حول الذقن والأنف، حتى أنك تشعر بدخول الهواء، المريب في الأمر إني رأيت زملائي من حولي لديهم نفس المشكلة، واحدة تلو الأخرى ،لنكتشف في نهاية المطاف أن الأقنعة صغيرة وليست مناسبة".

وحملت الرسالة تعليق الطبيب حين قال: "نظرنا إلى بعضنا البعض دون أن نقول كلمة ودخلنا جناح العزل .. يجب مساعدة المرضى بالحماية المناسبة أو بدونه".

وأضاف: خلال الصباح مزق قناعان من تلقاء نفسهما، بينما كنا في غرف العزل مع المرضى المصابين، بالكاد لاحظنا، لم يحدث فرق كبير.. يجب أن يستمر العمل بأي ثمن.

وأوضح الطبيب في رسالته أنه أبلغ لمنسق كوفيد-19 بالمستشفى، والذى قال إنه على علم بالمشكلة، مضيفاً: هذه هى الأقنعة التي تلقيناها من السلطات ليس لدينا بديل". كما اتصل بزملائه فى المستشفيات الأخرى، الذين قالوا إن الوضع هناك أفضل قليلاً.

وشدد الطبيب فان لوى على أنه وزملائه وجيش من المساعدين الطبيين المجتهدين على استعداد للمساعدة، لكن يصبح الأمر صعبًا للغاية في موقف لا يستطيعون فيه حماية أنفسهم.