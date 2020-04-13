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صور.. شباب الغربية يشاركون فى مبادرة "الفن من البلكونة" بفترة حظر التجوال

الإثنين، 13 أبريل 2020 05:00 ص
صور.. شباب الغربية يشاركون فى مبادرة "الفن من البلكونة" بفترة حظر التجوال شباب الغربية يشاركون فى مبادرة الفن من البلكونة
الغربية - عادل ضرة

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حرص عدد كبير من شباب محافظة الغربية، على المشاركة بإيجابيه فى المبادرة التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بعنوان" الفن من البلكونة" وتقديم مقاطع غنائية وعزف بالآلات الموسيقية المختلفة خلال فترة حظر التجوال.

كانت وزاره الشباب والرياضه قد أطلقت المبادرة لحث المواهب الفنيه على التفاعل ألفنى والثقافى لجميع الشعب المصرى لكون  الفن والموسيقى هما لغه التواصل العالميه فى ظل الأجواء التى يعيشها العالم.

وبدأت مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة المحاسب احمد الوكيل بتفعيل المبادرة والتواصل مع الشباب، وأبدى عدد كبير من الشباب الرغبة للاشتراك فى هذه المبادرة، وحرص الشباب على المشاركة بالآلات الموسيقية المختلفة من الكمان والعود، وأيضا تقديم اغانى وطنية باصواتهم بهدف نشر البهجه بين المواطنين  أثناء تطبيق حظر التجوار.

وأثنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية على الإبداعات التى قدمها الموهوبين، مشيدا بالاصوات الجميله المبهجه التى يقدمها الشباب والطلائع، مطالبا إياهم بالاستمرار فى المشاركة فى المبادرة خلال ألفترة القادمة.

من ناحيه أخرى أطلق عدد من شباب قرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة جديدة لمساعدة الأيتام والأرامل مع أبناء القرية، بعد قرار عزلها ومنع دخول وخروج أحد منها بسبب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسبب فرض العزل على القرية، فى عدم استطاعة العماله اليومية فى اداء مهام عملهم.

وبعد نجاح المبادرة الأولى التى اطلقها الشباب بتجميع 150ألف جنيه وتوزيعهم على الأسر ألفقيرة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تجميع 4ألاف شنطة سلع غذائية وتوزيعها على ألفقراء بالقرية، أطلق الشباب المبادرة الثانية لتجميع شنط سلع غذائية وتموينية، لتوزيعها على الأرامل والمحتاجين وايتام القرية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، برئاسة امانى النادرى وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية قد جهزت 4 آلاف كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير للأسر ألفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية الهياتم بالمحلة، والتى ظهرت بها 10حالات إصابة بفيروس كورونا

 

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مبادرة الفن من البلكونه

شباب الغربيه

حظر التجوال

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