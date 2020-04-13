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صور.. توافد الأهالى لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الأقصر

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:27 م
صور.. توافد الأهالى لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الأقصر الأهالى يتوافدون لبدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكاتب بريد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، توافد الأهالى والسيدات على مكاتب البريد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة كدعم من الدولة، وذلك فى أول أيام تسلم المواطنين للمنحة، وذلك بعد أن أعلنت محافظة الأقصر أنه في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الإثنين 13 وحتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الأقصر.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه على المواطنين المستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق والذي ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف ونصها كالآتى: تحدد لكم يوم (     ) الموافق (     ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له، وبالنسبة لعملية صرف المعاشات سيتم تجهيز مكاتب البريد  وعدد من المدارس بأماكن انتظار (كراسي وفراشة) وتوفير متطوعين يقومون بتنظيم عملية الصرف، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للسادة المواطنين.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إنه فور صدور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الإعانة الشهرية البالغة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر والمتضررة من فيروس كورونا، جرى الاتفاق على تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء عملية الصرف التي تبدأ من يوم الاثنين حتى الخميس المقبل، مؤكداً أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة سجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على المنحة، سيجرى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص به الذى قام بتسجيله على موقع الوزارة قبل ميعاد الصرف بنحو 24 ساعة مع تحديد مكان صرف المنحة، سواء من مكاتب البريد أو بنك التنمية الزراعي، مع مد ساعات العمل حتى الخامسة مساء خلال أيام الصرف.

1 الأهالى يتوافدون لبدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالأقصر
 الأهالى يتوافدون لبدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالأقصر

 

السيدات بالأقصر خلال تسلم المنحة بالبريد
السيدات بالأقصر خلال تسلم المنحة بالبريد

 

تسليم الاهالى منحة العمالة بالاقصر
تسليم الاهالى منحة العمالة بالاقصر

 

تسليم السيدات للمنحة من الدولة بمكاتب البريد
تسليم السيدات للمنحة من الدولة بمكاتب البريد

 

تسليم المواطنين الفيزا الخاصة بالمنحة
تسليم المواطنين الفيزا الخاصة بالمنحة

 

تسليم منحة العمالة الغير منتظمة بالأقصر
تسليم منحة العمالة الغير منتظمة بالأقصر

 

تقديم الأموال منحة المواطنين من الدولة
تقديم الأموال منحة المواطنين من الدولة

 

توافد الأهالى على مكاتب البريد لتسلم المنحة
توافد الأهالى على مكاتب البريد لتسلم المنحة

 

جانب من توافد الأهالى على شباك البريد
جانب من توافد الأهالى على شباك البريد

 

دعم الأهالى خلال تسلم المنحة من الدولة
دعم الأهالى خلال تسلم المنحة من الدولة

 


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