اليوم السابع
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رئيس مدينة القصير : هدوء ونظام فى عملية صرف منحة العمالة غير منتظمة ..صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:54 م
رئيس مدينة القصير : هدوء ونظام فى عملية صرف منحة العمالة غير منتظمة ..صور صرف منحة العمالة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك بمدرسة النصر الابتدائية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة عملية صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بمدن المحافظة.

واضاف البدرى أن عملية الصرف تتم بنظام وهدوء وتعاون جاد من قبل رجال البريد، مؤكدا أنه تم التأكيد أن عند إستلام رسالة على التليفون الخاص بكل شخص المسجل بإستمارة التقديم التوجه إلى المكان المخصص للصرف ومعهم بطاقة الرقم القومى سارية لصرف المنحة .

وتابع: أن اليوم تم الصرف للعمالة الغير منتظمة التى أعمارهم أكثر من 51 سنةً، مؤكدا ان غدا سيتم الصرف للشباب ما فوق 25 سنة، وبعد غدا .

كان أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم عن صرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة من خلال منظومة الشباك الموحد التابعة للبريد المصرى لـ 6342 مواطن بمختلف مدن المحافظة .

وأكد المحافظ أنه تم تحديد بعض المدارس بمختلف مدن المحافظة لصرف تلك الإعانة بجانب بعض مكاتب البريد، وذلك منعاً للتكدس والزحام تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأوضح أن تم تخصيص، مدرسة الشهيد أحمد العدوي، ومكتب بريد بترول غارب ، مكتب بريد غارب فرعي، لصرف الإعانات بمدينة غارب، وفى مدينة الغردقة، تم تخصيص مدرسة حسن كامل الإبتدائية، ومدرسة حسين سعيد، ومكتب بريد الغردقة فرعي.

كما تم فى مدينة سفاجا تخصيص درسة الثانوية بنات، عن مكتب بريد سفاجا ثان ، ومكتب بريد سفاجا البلد، وفى مدينة القصير تم تخصيص مدرسة النصر الإبتدائية ، مكتب بريد القصير الرئيسي، مكتب بريد القصير ثان ومدينة مرسى علم تم تخصيص مكتب بريد مرسى علم، ومدينة الشلاتين، مكتب بريد الشلاتين، وفى قرية أبو رماد تم تخصيص مكتب بريد أبو رماد، وفى مدينة حلايب، تم تحديد مكتب بريد حلايب لصرف الاعانات للعمالة الغير منتظمة.

 

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البحر الاحمر

القصير

صرف منحة العمالة الغير منتظمة

اخبار مصر

مدينة القصير

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