دار الإفتاء تنفى إصدار فتوى خاصة بشم النسيم وتطالب المواطنين عدم التجمعات

نفت دار الافتاء المصرية ما نشرته بعض المواقع والتى وصفتها بأنها غير أمينة خبرًا أنه تم نشر فتوى خاصة بشم النسيم على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيس بوك وكذلك كتبت تصريحات على لسان فضيلة المفتى ، وأكدت الدار أن هذا الأمر غير صحيح فالصفحة لم تنشر شيء ولم يصدر تصريحات عن فضيلة المفتي بهذا الشأن.
وأهابت الدار تحرى الدقة فى النشر فى هذا الوقت العصيب ،كما دعت كل المصريين إلى الالتزام بتعليمات الدولة وعدم النزول وعمل تجمعات فى أى مكان.
كانت قد كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ " اليوم السابع" أن الحكومة تدرس اعتبار يوم شم النسيم مثل يوم الجمعة والسبت، يطبق عليه الغلق الكامل 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات منعا للاختلاط ونزول المواطنين للشوارع.
وأكدت المصادر، أن هناك دراسة أيضا للمطالبات التى نادى بها البعض بفرض حظر شامل يوم شم النسيم ، لمنع نزول المواطنين للشوارع ولكن لم يحسم الأمر حتى الان وسيتم الإعلان عن القرار فور حسمه
ولفتت المصادر، إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بغلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعاً للاختلاط، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وطالب 94% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع تأييد حظر انتقال المواطنين يوم عيد شم النسيم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بمنع المواطنين من الانتقال خلال الاحتفالات، لحمايتهم، وتجنب البلاد موجة جديدة من تفشى الفيروس.
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