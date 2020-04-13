دار الإفتاء تنفى إصدار فتوى خاصة بشم النسيم وتطالب المواطنين عدم التجمعات

كتب لؤى على

نفت دار الافتاء المصرية ما نشرته بعض المواقع والتى وصفتها بأنها غير أمينة خبرًا أنه تم نشر فتوى خاصة بشم النسيم على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيس بوك وكذلك كتبت تصريحات على لسان فضيلة المفتى ، وأكدت الدار أن هذا الأمر غير صحيح فالصفحة لم تنشر شيء ولم يصدر تصريحات عن فضيلة المفتي بهذا الشأن.

وأهابت الدار تحرى الدقة فى النشر فى هذا الوقت العصيب ،كما دعت كل المصريين إلى الالتزام بتعليمات الدولة وعدم النزول وعمل تجمعات فى أى مكان.