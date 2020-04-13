جراحون بريطانيون يلجئون لمعدات الغطس بعد تراجع 40% فى مخزون الطوارئ الطبية

كتبت نهال طارق

بدأ القطاع الطبى داخل المملكة المتحدة يعانى بشدة فى ظل انتشار وباء كورونا القاتل بشكل خارج عن السيطرة، وسط تراجع قدرته صحيفة الجارديان البريطانية بـ40% لمخزون الطوارئ من معدات الحماية الشخصية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخزون الطوارئ لوزارة الصحة البريطانية قل بما يعادل 325 مليون جنيه إسترلينى، حيث بلغ في عام 2013 نحو 831 مليون إسترليني في ظل الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين إلى 506 ملايين جنيه إسترليني بحلول مارس من العام الماضي.

ومن المرجح أن تثير النتائج المزيد من الأسئلة لوزير الصحة ، مات هانكوك ، الذى واجه انتقادات بعد أن حث العاملين في مجال الرعاية الصحية على عدم "الإفراط" في استخدام معدات الوقاية الشخصية.

ووفقًا للأرقام الرسمية توفى ما لا يقل عن 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بعد الإصابة بعدوى كورونا واشتكي الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية من نقص معدات الحماية الشخصية مما بزيد من خطر التعرض للعدوى.

وفي الأسبوع الماضي اتضح أن ثلاث ممرضات كانوا يرتدون أكياس بسبب نقص معدات الحماية الشخصية قد ثبتت إصابتهن بالفيروس، كما تم التأكد من وفاة استشاري في مستشفى بشرق لندن من كورونا بعد أسابيع من توجيه نداء إلى رئيس الوزراء من أجل المزيد من معدات الوقاية الشخصية لموظفي NHS.

وتحولت المستشفيات إلى المدارس للتبرع بنظارات علمية وسط نقص في حماية العين ، في حين قام بعض موظفي NHS بعمل أقنعة بدائية من معدات الغطس واشتروا عدة من متاجر الأجهزة.

أثار النقص الكبير في المعدات ، الذي ألقى هانكوك باللوم فيه على مشاكل نظام التوزيع ، تساؤلات حول مستويات استعداد المملكة المتحدة لوباء من هذا النوع.

تشير الارقام إلى زيادة تمويل "السلع المخزونة" التي "يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية" بين عامي 2008 و 2011 ، عندما تم تحديد التأهب للوباء كأولوية وطنية لل NHS. ولكن منذ عام 2013 ، انخفضت قيمة المخزون.

يوم الأحد ، تم الكشف عن أن واحدًا من بين كل ثلاثة جراحين في المملكة المتحدة يقولون إنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما يكفي من الأقنعة والأثواب والملابس الأخرى للحفاظ على سلامتهم.

واتصلت صحيفة الجارديان ، رفضت الجهات الرسمية تقديم تحليل لمخزون الطوارئ الخاص بها ، والذي يشمل أيضًا أدوية ومع ذلك ، فإن خطط NHS التي تم وضعها في عام 2017 تنص على أن "الجزء الأكبر" من المخزونات الوبائية المتاحة للخدمة الصحية يتألف من معدات الوقاية الشخصية ، بما في ذلك أقنعة التنفس FFP3 والقفازات والمآزر.

وفقًا للحسابات المالية الرسمية، تجاوز استنفاد مخزون الطوارئ بين عامي 2011 و 2019 بشكل كبير المبلغ الذي تم إنفاقه على إضافة إمدادات جديدة إلى الاحتياطيات.

وقال متحدث باسم DHSC إن قيمة مخزون الطوارئ "لا تتعلق بحجم محتوياته" ، مضيفًا أن المسؤولين "من خلال المشتريات المسؤولة" كانوا "ناجحين في الحفاظ على مخزونها".

رفضت الإدارة الإجابة على أسئلة حول حجم المخزون في عام 2019 مقارنة بعام 2011.

وقال المتحدث إن المملكة المتحدة كانت "واحدة من أكثر الدول استعدادا للأوبئة في العالم" وأن الحكومة "تواصل العمل على مدار الساعة لتزويد NHS وقطاع الرعاية الاجتماعية الأوسع بالمعدات والدعم الذي يحتاجون إليه".

قال السير إيان بويد احد كبار المستشارين العلميين لصحيفة الجارديان أنه من الصعب جعل الوزراء ينفقون الأموال على الاستعداد لأحداث عالية التأثير منخفضة التردد مثل الأوبئة. وقال: "لقد دفنت الحكومات على مر السنين رؤوسها ، ومن الصعب إجراء هذه المحادثات مع أناس لديهم نظرة حكومية صغيرة للعالم".

في هذا العام ، عندما بدأت الحكومة في النظر في التهديد الذي يشكله تفشي وباء كورونا في الصين إلى المملكة المتحدة ، سرعان ما وجدت معدات الوقاية الشخصية طريقها إلى جدول أعمال الاجتماعات بين المسؤولين والمستشارين العلميين والسريريين رفيعي المستوى.

وتشير محاضر الاجتماعات إلى أنه في شهر يناير ، كانت الحكومة تجري مناقشات مع المستشارين حول متى يجب الإفراج عن مخزون معدات الوقاية الشخصية في حالات الطوارئ.