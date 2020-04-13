اليوم السابع
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تعقيم قريتين بوسط شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:07 ص
تعقيم قريتين بوسط شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا تطهير وتعقيم الشوارع
شمال سيناء - محمد حسين

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قال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، انه تم الانتهاء من حملة تطهير قريتى "التمد"، و "رأس النقب"، للوقاية من فيروس كورونا، وأوضح انه قامت بالعمل لجنة من مجلس المدينة نفذت حملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى المناطق السكنية بقريتي التمد ورأس النقب التابعة للمركز.

واشار رئيس مركز ومدينة نخل إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

اضاف انه يجرى بانتظام تعقيم وتطهير للمنشأت داخل المدينة كان أخرها تعقيم مستشفى نخل المركزي، قسم الشرطة، إدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، الكمائن الأمنية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية" بالمواد المطهرة .

وقال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، انه بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة تم التنبيه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين بالمشروعات المختلفة.

وكذلك العاملين بمنظومة النظافة وجميع الإدارات التى تختص بخدمة الجماهير بارتداء الكمامات الواقية بمناطق مركز الحسنة بوسط سيناء .

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن هذه الاجراءات فعلت وتم اليوم مواصلة التأكيد عليها حرصا على سلامة كافة العاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار العدوى و الإصابة بينهم.

وكانت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش أعلنت تعقيم أسواق الخضروات والأسماك بالعريش .

واوضح بيان للوحدة انه فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والجامعات والأسواق "حملة كورونا "، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة تم تعقيم سوق المحاسنة، وسوق السمك وجميع محلات السمك، وسوق الخضار فى المحاسنة، ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة، وحديقة المالح ، ونادى المعلمين، وشارع حكاية وشارع المدارس، وسوق  المركز، و وشارع تقاطع شارع الجيش مع شارع استراحة المحافظ القديمة.

 

 

 

 


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