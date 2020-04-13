الفلبين تسجل 18 وفاة و284 إصابة جديدة بكورونا

رويترز

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالة وإجمالي الإصابات 4932 حالة وأضافت أن 45 مريضا تعافوا من المرض ليبلغ الاجمالي 242.

وكانت قد أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات في الفلبين أن مانيلا أصدرت حظرا على سفر الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة للعمل خارج البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الفلبين إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة الهجرة، دانا ساندوفال، في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تلقتها وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، إن هذا الحظر المؤقت يأتي بعد صدور مرسوم من الإدارة المعنية بالعمالة الفلبينية بالخارج في الثاني من أبريل الجاري.