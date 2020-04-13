الطيار شريف المناخلى رئيسا لقطاع العمليات الجوية بمصر للطيران

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً اليوم بتكليف الطيار شريف المناخلي للعمل رئيسا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفا للطيار أيمن المقدم .

جدير بالذكر أن الطيار شريف المناخلي كان يشغل عدة مناصب قيادية منها كبير لطراز البوينج B777 ومدير عام التدريب الجوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية .

كان قد أصدر الطيار رشدي زكريا، قرارا الاسبوع الماضي بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أصدر قرارا بتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسا للقطاع المالى والطيار محمد غريب للعمل رئيسا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أصدر الطيار رشدى زكريا، قرارا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم للعمل مديرا عاما للتدريب الجوى بقطاع العمليات الجوية، والمحامية إلهام شاكر للعمل مديرا عاما للشئون القانونية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وتقدم الطيار رشدى زكريا بخالص الشكر والتقدير للقيادات السابقة على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.