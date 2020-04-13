اليوم السابع
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الصحة توضح غدا كيفية التعامل مع الأثار النفسية لأزمة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:54 ص
الصحة توضح غدا كيفية التعامل مع الأثار النفسية لأزمة كورونا الدكتورة منن عبد المقصود
كتب محمد تهامى زكى

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فى إطار سلسلة حلقاتها #اسئلة_كوفيد19.. ترد الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، على الأسئلة المتعلقة حول الآثار النفسية لأزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك فى السادسة مساء غدٍ الثلاثاء 14 إبريل.

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وكتب الحساب الرسمى لوزارة الصحة المصرية، عبر تويتر: "انتظرونا مع الأستاذة الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يوم الثلاثاء الساعة 6 مساءً، للحديث عن التعامل مع الآثار النفسية لأزمة كورونا والتخفيف من القلق تجاه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ابعتولنا كل استفساراتكم على #اسئلة_كوفيد19".

الدكتورة منن عبد المقصود
الدكتورة منن عبد المقصود

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تعاونها مع موقع "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج  #اسئلة_كوفيد19 .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على " تويتر" في شهر يناير الماضى، وذلك بهدف انشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وحلت الدكتورة نانسي الجندى، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، فى الحلقة الأولى وأجابت فيه على أسئلة واستفسارات مستخدمو مواقع التواصل، وكشفت فيه عن كيفية عمل التحاليل اللازمة للفيروس PCR الذى يكشف عن وجود الفيروس، مشيرة إلى أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن طريق الرزاز كما لا ينتقل عن طريق الحشرات.

 


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