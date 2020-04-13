وكان مسئول بوزارة الصحة المغربية، كشف عن معلومات جديدة حول الوفيات لدى الأشخاص المسنين أو المصابين الذين تم التكفل بهم وهم في حالة حرجة أو متقدمة بمرض "كوفيد 19".

وأكد المسؤل بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي -وفقا لوسائل إعلام مغربية ، أن إصابة المسنين بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم في حالة حرجة لا يعني ذلك أن مصيرهم سيكون الهلاك.