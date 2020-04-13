الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى المصابين إلى 1746 حالة، وذكرت "الصحة المغربية" - فى بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 7206 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضى، كما تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة، بينما تأكد شفاء 19 حالة جديدة؛ ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.

وكان مسئول بوزارة الصحة المغربية، كشف عن معلومات جديدة حول الوفيات لدى الأشخاص المسنين أو المصابين الذين تم التكفل بهم وهم في حالة حرجة أو متقدمة بمرض "كوفيد 19". وأكد المسؤل بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي -وفقا لوسائل إعلام مغربية ، أن إصابة المسنين بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم في حالة حرجة لا يعني ذلك أن مصيرهم سيكون الهلاك.

وأكد أن الدليل على ذلك هو تعافي أكبر سيدة مغربية مصابة من الفيروس يبلغ عمرها 96 سنة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية ، أن هناك حالات تماثلت للشفاء بعد دخولها في الإنعاش لمدة 15 يوماً تحت التنفس الاصطناعي، ثم غادرت المستشفى وهي خالية تماماً من "كوفيد 19".

وبخصوص تتبع وضع المخالطين، كشف المسئول المغربى أن الوباء أصبح اليوم ينتقل عبر مجموعات وبؤر صغيرة خاصة في الوسط العائلي، موضحا أنه من بين 9944 مخالطا تم اكتشاف 689 حالة مؤكدة من أصل الـ1661 المسجلة بالمملكة؛ بينما لا يزال تحت المراقبة الصحية 4491 مخالطاً.