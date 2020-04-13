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الصحة القطرية تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3231

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:58 م
الصحة القطرية تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3231 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين عن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3231 حالة، مشيرة فى بيان عبر حسابها على تويتر إلى أن عدد الوفيات حتى الآن بلغ 7 حالات، و2890 حالة تخضع للعلاج، وقالت الوزارة ان 50828 شخصا تم فحصهم حتى الآن.

 

وعالميا تتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم بشكل مخيف، حيث رصد ""انفوجرام" الموقع المتخصص فى تتبع ورصد حالات الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم، اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المتسجد "كوفيد 19 ، إلى 114.358 ألف حالة، بينما وصل عدد المصابين إلى 1.9 مليون معلنا بذلك اقتراب أعداد الإصابات من المليون الثانى. ، فيما اقتربت أعداد حالات التعافى من النصف مليون حالة، مسجلة 428.388 حالة.

الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة، بمعدل إصابات وصل إلى 560.433 إصابة، و22.115 حالة وفاة، بينما تعافى 32.634.

 

إسبانيا جاءت في المركز الثانى بإصابات بلغت 166.831 ، وحالات وفاة قدرت بنحو 17.209 حالة، في حين بلغت حالات التعافى 62.391.

وحافظت إيطاليا على ترتيبها ووجودها فى المركز الثالث من حيث عدد الإصابات الإصابات حيث وصلت إلى 156.363 إصابة، بينما توفى 19.899 حالة، وتعافى 34.211.

وفى وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا حتى يوم الأحد الموافق 12 أبريل بلغت 1696588 إصابة، ووفاة 105952 حالة وفاة، على مستوى العالم. 

ووصل الفيروس إلى 213 دولة، أما على مستوى الشرق الأوسط فبلغ اجمالى الحالات المؤكدة 98699 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا، أما إجمالى الوفيات فبلغ 5077 ألفا، وإجمالى عدد المتعافين 49018 شخصا.

 


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