الصحة القطرية تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3231

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين عن تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3231 حالة، مشيرة فى بيان عبر حسابها على تويتر إلى أن عدد الوفيات حتى الآن بلغ 7 حالات، و2890 حالة تخضع للعلاج، وقالت الوزارة ان 50828 شخصا تم فحصهم حتى الآن.

وعالميا تتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم بشكل مخيف، حيث رصد ""انفوجرام" الموقع المتخصص فى تتبع ورصد حالات الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم، اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المتسجد "كوفيد 19 ، إلى 114.358 ألف حالة، بينما وصل عدد المصابين إلى 1.9 مليون معلنا بذلك اقتراب أعداد الإصابات من المليون الثانى. ، فيما اقتربت أعداد حالات التعافى من النصف مليون حالة، مسجلة 428.388 حالة.

الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة، بمعدل إصابات وصل إلى 560.433 إصابة، و22.115 حالة وفاة، بينما تعافى 32.634.