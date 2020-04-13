اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 309

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:53 م
الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 309 فلسطين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 309، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وفاة مواطن فلسطينى (55 عامًا) من قرية "صيدا" شمال طولكرم، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بمستشفى "هوجو تشافير" فى ترمسعيا.

 

وقال ملحم - فى بيان أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا الشخص أصيب بفيروس "كورونا" خلال عمله فى محل لحوم يملكه فى بلدة "برطعة" بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضى الـ48، وكان يعانى من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى "ثابت ثابت" فى طولكرم إلى مستشفى "هوجو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

 

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.

 

 


فلسطين

كورونا

اصابات

كوفيد

19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة