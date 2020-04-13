الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 309

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 309، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وفاة مواطن فلسطينى (55 عامًا) من قرية "صيدا" شمال طولكرم، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بمستشفى "هوجو تشافير" فى ترمسعيا.

وقال ملحم - فى بيان أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا الشخص أصيب بفيروس "كورونا" خلال عمله فى محل لحوم يملكه فى بلدة "برطعة" بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضى الـ48، وكان يعانى من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى "ثابت ثابت" فى طولكرم إلى مستشفى "هوجو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.