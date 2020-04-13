البوندستاج يناقش تنازل أعضاءه عن زيادة الوجبات الغذائية المستحقة أول يوليو

كتبت: هناء أبو العز

يناقش أعضاء البوندستاج الألمانى، التنازل عن الزيادة في الوجبات الغذائية المستحقة في أوائل يوليو، والمقرر أن تكون 10،345.64 يورو، بعد زيادة 2.6% عن العام الماضى كما هو متبع.

وقال رالف برينكهاوس ، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: المزيد من المال للسياسيين ، واتباع أنظمة غذائية أعلى في 1 يوليو - لن يكون ذلك علامة جيدة".

وقال برينكهاوس إنها أيضا مسألة مصداقية، نحن السياسيين لا يمكننا الاستمرار كما كان من قبل ، في حين أن العديد من الناس يعملون لوقت قصير أو يفقدون وظائفهم."

وقال أول مدير إداري برلماني في CDU مايكل غروس برومر : "في أكبر أزمة واجهتها ألمانيا في السنوات الأخيرة ، نعتبر أنه من الصعب زيادة أجور البرلمانيين، و تدرس المجموعة كيفية تنفيذ التنازل في البرلمان

و قال برومر: سيكون هذا أيضًا علامة على أن التحديات الكبيرة الحالية لا يمكن التغلب عليها إلا معًا.

وكان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي رولف موتزينيش قد وعد باتفاق بين الأحزاب يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. . وقال إنه كانت هناك محادثات بين المجموعات السياسية حول كيفية التعامل مع التعديل الغذائي المقبل لتطورات الأجور العامة

وقال كريستيان ليندر ، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر : "نحن منفتحون على ذلك ، يجب مناقشته في مجلس الحكماء في البرلمان".

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الحر كريستيان يونغ أنه "من المهم أن يظهر النواب في حالة الأزمة أننا قدوة ونعمل سويًا دون معادلة التضخم التي يحددها النائب تلقائيًا".

و قال يونج: في الأسبوع المقبل من جلسة البوندستاج الألمانية ، يجب علينا كأعضاء في البوندستاج تخاذ قرار بشأن إلغاء زيادة النظام الغذائي لعام 2020".

وقال أول مدير برلماني للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ، ماركو بوشكمان ، يدعم مطالب زملائه: "في أوقات التراجع الواسع النطاق في المبيعات في الشركات والوقت القصير للعديد من الموظفين ، سيكون كل شيء آخر غريبًا".

كما صوت اليسار بالإجماع في اجتماع المجموعة البرلمانية للتنازل عن الزيادة التلقائية، وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة في أوقات الأزمات، والوباء فهذا سيكون أقل شئ للتعبير عن التضامن.

يتلقى أعضاء البوندستاج البالغ عددهم 709 حاليًا 10.083.47 يورو شهريًا، و يتم تعديل النظم الغذائية سنويًا ، في 1 يوليو، و يعتبر مؤشر الأجر الاسمي الذي يحدده مكتب الإحصاء الاتحادي بمثابة الأساس في العام الماضي ، ارتفعت الأجور الاسمية 2.6 %، وبالتالي ، سترتفع الحمية الغذائية إلى 10،345.64 يورو هذا العام.