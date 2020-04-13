اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 12:23 م
خالد صلاح
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الإسبان يعودون لأعمالهم مرتدين الكمامات مع تخفيف قيود العزل

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:44 ص
الإسبان يعودون لأعمالهم مرتدين الكمامات مع تخفيف قيود العزل كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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توجه بعض الإسبان إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية في صباح ماطر اليوم الاثنين، بعد أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص في البلاد.

ومع دخول إسبانيا الشهر الثاني من إجراءات العزل العام، سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع بالعودة للعمل اليوم الاثنين مما أثار انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة التفشي.

لكن ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والحانات والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا لإذاعة كادينا سير اليوم الاثنين إن الشرطة بدأت في توزيع ملايين الكمامات في وقت مبكر من صباح اليوم في الأقاليم التي لا تشهد عطلة عامة اليوم. وقال "يجب تأمين صحة العاملين، إذا تضرر ذلك بأدنى قدر لا يمكن بدء النشاط".

وأظهرت لقطات صورها تلفزيون رويترز عددا محدودا من الركاب يخرجون ويدخلون محطة قطارات أتوتشا المزدحمة عادة في مدريد. وكانت حركة المرور في الشوارع خفيفة كذلك وأغلبها حافلات عامة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 16972 أمس ألأحد وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 166019 حالة. وكانت إجراءات العزل العام قد أسهمت في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن قرار استئناف العمل في بعض القطاعات اتخذ بعد التشاور مع لجنة من الخبراء وأي توسيع لتخفيف القيود سيعتمد على مدى النجاح في مكافحة الفيروس.

 


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فيروس كورونا

اسبانيا

اصابات كورونا

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