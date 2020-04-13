الأوقاف تنشر السؤال السادس فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، السؤال السادس في مسابقة اللغة العربية ، التي أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وجاء نص السؤال السادس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

‌أ- متى يجب تقديم الفاعل على المفعول؟ ومتى يجب تقديم المفعول على الفاعل؟

‌ب- في الآية الكريمة : " إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " تكررت " ما " مرتين ، فما إعرابها في الموضعين تفصيلا ؟

‌ج- ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية ؟ مع التوضيح بالمثال .

يذكر أن السؤال الأول في المسابقة كان

أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.

فيما جاء نص السؤال الثانى

أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

ج - ما المراد بشر الثلاثة في قول الشاعر :

وما شر الثلاثة أم عمرو

بصاحبك الذي لا تصحبينا

كما جاء نص السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا - ما الفرق بين الطباق والمقابلة ؟ وما الفرق بين طباق الإيجاب وطباق السلب ؟ أيد كلامك بالمثال .

ب - ما الحالة التي يصرف فيها العلم المؤنث ؟

ج - أعرب كلمة ( الناس) في قوله تعالى:" ذلك يوم مجموع له الناس" .

فيما جاء نص السؤال الرابع في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا- مثل لكل مما يأتي بمثال شارح: (التورية - المشاكلة - الافتنان - الالتفات - مراعاة النظير).

ب- ما أطول كلمة مستخدمة في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

ج- مثل لما يأتي من القرآن الكريم: لام التعليل - اللام المزحلقة - لام الجحود - لام العاقبة.

أما السؤال الخامس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف

أ -: اشرح قول طرفة بن العبد :

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَـى لَكَالطِّوَلِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ بِاليَـدِ

ثم بين ما فيه من صور بيانية وأثرها على المعنى .

ب- ما إعراب كلمة ذكره في كل جملة من الجملتين التاليتين :

عبد الرحمن محمود ذكره .

عبد الرحمن ذكره محمود .

ج - أعرب كلمة " كلتا " إعرابا تفصيليا مع بيان السبب في قوله تعالى : " كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا " ، وفي قولهم : الفتاتان كلتاهما على خير .