اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تنشر السؤال السادس فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:05 ص
الأوقاف تنشر السؤال السادس فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

نشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، السؤال السادس في مسابقة اللغة العربية ، التي أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

 

وجاء نص السؤال السادس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى

‌أ- متى يجب تقديم الفاعل على المفعول؟ ومتى يجب تقديم المفعول على الفاعل؟

‌ب- في الآية  الكريمة : " إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " تكررت " ما " مرتين ، فما إعرابها في الموضعين تفصيلا ؟ 

‌ج- ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية ؟ مع التوضيح بالمثال .

 

 

يذكر أن السؤال الأول في المسابقة كان

 

أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

 

 ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

 

 جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.

 

فيما جاء نص السؤال الثانى

 

 أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟     

 

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

 

ج - ما المراد بشر الثلاثة في  قول الشاعر :

 

وما  شر  الثلاثة   أم   عمرو

 

بصاحبك الذي لا تصحبينا

 

كما جاء نص السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

 

ا - ما الفرق بين الطباق والمقابلة ؟ وما الفرق بين طباق الإيجاب وطباق السلب ؟ أيد كلامك بالمثال .

 

ب - ما الحالة التي يصرف فيها العلم المؤنث ؟

 

ج - أعرب كلمة ( الناس) في قوله تعالى:" ذلك يوم مجموع له الناس" .

 

 

فيما جاء نص السؤال الرابع في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

 

ا- مثل لكل مما يأتي بمثال شارح: (التورية - المشاكلة - الافتنان - الالتفات - مراعاة النظير).

 

ب- ما أطول كلمة مستخدمة في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

 

ج- مثل لما يأتي من القرآن الكريم: لام التعليل - اللام المزحلقة - لام الجحود - لام العاقبة.

 

أما السؤال الخامس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف

 

أ -: اشرح قول طرفة بن العبد :

 

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَـى  لَكَالطِّوَلِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ بِاليَـدِ

 

ثم بين ما فيه من صور بيانية وأثرها على المعنى .

 

ب- ما إعراب كلمة ذكره في كل جملة من الجملتين التاليتين :

 

عبد الرحمن محمود ذكره .

 

عبد الرحمن ذكره محمود .

 

ج - أعرب كلمة " كلتا " إعرابا تفصيليا مع بيان السبب في قوله تعالى : " كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا " ، وفي قولهم : الفتاتان كلتاهما على خير .

 

 

 

 

 

 


مسابقة اللغة العربية بالأوقاف

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة