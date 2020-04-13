اليوم السابع
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إحالة مدير مدرسة بالإسماعيلية حصل على 50 جنيها من كل طالب مقابل"البحث"

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:49 م
إحالة مدير مدرسة بالإسماعيلية حصل على 50 جنيها من كل طالب مقابل"البحث" طلاب مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بفايد
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإحالة مدير مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بمدينة فايد إلى النيابة نظرًا لقيامه بالمشاركة مع إثنين من المعلمين بالمدرسة بالتنبيه على الطلاب بالحضور إلى المدرسة ومع كل طالب منهم مبلغ 50 جنيه لعمل البحث الخاص بامتحانات نهاية العام الدراسى.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبحث الوضع تفصيليًا وتم إثبات الواقعه وحضر إلي المدرسة بالفعل حوالي 100 طالب ومعهم المبلغ المالي وتم تحرير المحضراللازم بإثبات الواقعة .

وتم عرض تقرير تفصيلى بالموقف كاملاً على محافظ الإسماعيلية وتم اتخاذ قرار بإحالته للنيابة العامة.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية، منها عزل عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، طبيًا وأمنيًا وغلق مداخل ومخارج العزبة، بسبب إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة، وغلق كليًا لسوق الأربعاء بعزبة اللبن لمدة 15 يومًا، كما تم عزل العقار رقم 53 بلوك رقم 2 بمنطقة أرض الجمعيات، ويحظر الدخول إلية أو الخروج منه لحين صدور قرار آخر، بعد ظهور ثلاثة حالات كورونا فى العقار لسيدة ونجليها.

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اللواء شريف فهمى بشارة

محافظ الاسماعيلية

تعليم الاسماعيليه

بحث طلاب الاعداديه

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