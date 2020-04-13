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أهالى قرية كفر أشليم فى المنوفية يشيعون جثمان شهيدة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:38 ص
أهالى قرية كفر أشليم فى المنوفية يشيعون جثمان شهيدة كورونا جانب من صلاة الجنازة
المنوفية - محمد فتحى

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شيع اليوم العشرات من أهالى قرية كفر أشليم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جنازة "زينب.ا.ع"، البالغة من العمر 75 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، والمحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا .

وأدى أهالى قرية كفر أشليم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صلاة الجنازة بإحدى الساحات الكائنة بالقرية نظرا لغلق المساجد طبقا لقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات والتزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان مجموعة من شباب قرية كفر فيشا، فى محافظة المنوفية، قد احتفوا بتعافى ممرض من أهل القرية بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان ضمن الإصابات المكتشفة فى المعهد القومى للأورام، واستقبل شباب القرية المرض المتعافى من الفيروس التاجى بالتصفيق تقديرًا لجهوده فى أداء عمله لتخفيف آلام المرضى.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى للحظة وصول الممرض المتعافى من فيروس كورونا لقريته فى محافظة المنوفية، حيث اصطف الشباب على جانبى الطريق وصفقوا للممرض الشباب تقديرًا له، كما حافظوا على وجود مسافة آمنة بينهم حفاظًا على أنفسهم من احتمال الإصابة بالفيروس التاجى، وذلك تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، التى توصى بترك مسافة بين الأشخاص تتراوح بين متر إلى مترين لتجنب تفشى المرض فى حال إصابة شخص بالفيروس دون ظهور أعراض عليه.


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