اليوم السابع
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وزير الصحة الألمانى: عودة الأمور إلى طبيعتها فى المدارس ورياض الأطفال "صعبة"

الأحد، 12 أبريل 2020 06:44 م
وزير الصحة الألمانى: عودة الأمور إلى طبيعتها فى المدارس ورياض الأطفال "صعبة" ينس شبان وزير الصحة الألمانى
وكالات

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أعرب وزير الصحة الألمانى ينس شبان، عن تفاؤله بأن بلاده ستتجاوز بشكل جيد المرحلة الحالية لتفشى وباء كورونا.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتنيك"،  قال شبان لقناة البث المباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة اليوم الأحد: "وصلنا إلى هذه المرحلة بشكل جيد معا... إذا مر بنا عيد الفصح أيضا على هذا النحو، سنكون قد اجتزنا هذه الديناميكية الأولى (للفيروس) معا، وسوف يتعلق الأمر بعد ذلك بكيفية العودة تدريجيا".

وذكر الوزير الألماني شروطا ملموسة لعودة الاقتصاد إلى سابق عهده، حيث قال: "إذا أظهرت لنا قطاعات محددة أنه يمكنها تنفيذ قواعد النظافة والرعاية الصحية والتباعد، سيمكن لها حينئذ البدء من جديد في العودة إلى مسار الحياة اليومية".

وفي المقابل، قال شبان بأن الأمر سيكون صعبا بالنسبة لعودة المدارس ورياض الأطفال.


المانى

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فيروس كورونا

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