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وزير الداخلية الإماراتى يترأس اجتماع مجلس "السعادة والإيجابية "

الأحد، 12 أبريل 2020 06:32 م
وزير الداخلية الإماراتى يترأس اجتماع مجلس "السعادة والإيجابية " الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وكالات

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ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش بن زايد مع الأعضاء - عبر تقنية الاتصال المرئي - عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل و الإجراءات و التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة فى إطار الحرص على صحة و سلامة المواطنين و المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وسبل تعزيز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية العاملة في سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

كما تم استعراض مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطى والأمني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بعد أعضاء مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية من كبار الضباط و القادة العامين للشرطة بالدولة.


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