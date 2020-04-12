وزير الخارجية البحرينى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتى

وكالات

أجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع فى اليمن بعد قرار تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار، والجهود الدولية التي تبذل لاستئناف العملية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا فى دول المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.