اليوم السابع
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نقابة العاملين بالنقل تتبرع بـ200 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

الأحد، 12 أبريل 2020 01:58 م
نقابة العاملين بالنقل تتبرع بـ200 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة كورونا
كتب محمود راغب

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أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، برئاسة رجب السواحلي، على الدور المهم الذي تلعبه النقابات العمالية في دعم الوطن وقت المحن والأزمات، مثمنا خطة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وآثاره، خاصة على العمالة غير المنتظمة باعتبارها الفئة الأكثر تضررا.

وقال رجب السواحلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة، لدعم العمالة غير المنتظمة ،وتعويضها على الخسائر التي لحقت بها جراء "كورونا" .

وأشاد "السواحلي" بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعويض العمالة غير المنتظمة ،وتأكيده على أن صحة المصريين هي الأهم ،مثما إلتزام الشعب المصري بالإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة .

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعلنت  التبرع بمبلغ 300 ألف جنيه، لمساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن المبلغ سيتم توجيه 150 ألف جنيه منه لصالح صندوق تحيا مصر، بينما الجزء الآخر لصالح صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة القوى العاملة.

وأشار الجمل، إلى أن هذا التبرع يأتي إيمانا من النقابة العامة بدورها المجتمعي في خدمة قضايا الوطن ومساندة الدولة في أوقات الأزمات.

 


كورونا

فيروس كورونا

النقل والمواصلات

اخبار مصرية

العماله غير المنتظمه

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