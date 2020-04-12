اليوم السابع
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موسكو تقرر منح مساعدات مالية لأكثر من 6 آلاف روسى فى الخارج بسبب كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 03:14 م
موسكو تقرر منح مساعدات مالية لأكثر من 6 آلاف روسى فى الخارج بسبب كورونا وزير الخارجية سيرجى لافروف
موسكو (أ.ش.أ)

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 قررت وزارة الخارجية الروسية تقديم مساعدات مالية لأكثر من 6 آلاف من المواطنين المتواجدين خارج البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا"، وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الأحد بأن الوزارة تلقت من وزارة الاتصالات الروسية صباح اليوم أكثر من 37 ألف طلب من المواطنين الروس المتواجدين في الخارج للحصول على مساعدات مالية.

وأضاف البيان "أنه تم تدقيق بيانات 31946 طلبا بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات، وتجري حاليا دراسة 5436 طلبا". 
وأوضح البيان أنه تم تأكيد توافق 4058 طلبا مع مطلب الحصول على مساعدات مالية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بمنح مساعدات مالية لـ 6088 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلات مقدمي الطلبات.

وكانت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا، أعلنت أن مدى الجدوى من العزل الذاتى للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجارى، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي اليوم الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته. 

وأضافت: "أنه في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا أعلن، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 15770، بعد تسجيل 2186 إصابة جديدة مرة واحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، كما أعلن تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات من منذ يوم أمس من 106 إلى 130 شخصا.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".


موسكو

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

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