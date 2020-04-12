مواطن يتبرع بوحدة معالجة مياه لغرفة عزل مستشفى ناصر ببني سويف

أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على دور المشاركة المجتمعية فى الدفع بجهود الدولة فى المجالات التنموية، خاصة فى ظل مجابهة الأزمات، مشيرا إلى المشاركة الإيجابية من أبناء المحافظة سواء من خلال التطوع بالجهد أو الوقت أو التبرع المادى، ما اسهم مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياته على بعض الفئات .

جاء ذلك على هامش استعراضه للتقرير اليومى، الذى يقدمه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذى تضمن تبرع أحد المواطنين بوحدة معالجة مياه متنقلة لماكينات الغسيل الكلوى بغرفة العزل بمستشفى ناصر العام شمال المحافظة، ضمن خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بهدف التيسير على المرضى وتقديم الخدمة الطبية بشكل آمن وعلى النحو المطلوب مع مراعاة التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى اطار خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بهدف التيسير على المرضى وتقديم الخدمة الطبية بشكل آمن وعلى النحو المطلوب مع مراعاة التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأغلقت مديرية الصحة ببنى سويف 6 عيادات خاصة ومعملين للتحاليل الطبية لوجود بعض المخالفات وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، ما يتعارض مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة وتنفذها المديرية فى إطار خطة المحافظ وتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وقاد الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر حملة بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تابعت 37 منشأة خاصة بمركزى بنى سويف والواسطى، وأنذرت أحد المراكز الطبية لعدم تطبيق الاشتراطات الخاصة بمكافحة العدوى.

وشدد محافظ بنى سويف خلال مناقشته وكيل وزارة الصحة عن مستجدات الوضع الصحى وإجراءات مجابهة فيروس كورونا، على أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعس أو الإهمال فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، وذلك بالتوازى مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير مكافحة العدوى فى التعامل مع حالات اشتباه الإصابة بكورونا داخل المستشفيات، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا .

وشدد محافظ بنى سويف خلال مناقشته وكيل وزارة الصحة مستجدات الوضع الصحى وإجراءات مجابهة فيروس كورونا، على أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعص أو الإهمال فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، وذلك بالتوازى مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير مكافحة العدوى فى التعامل مع حالات اشتباه الإصابة بكورونا داخل المستشفيات، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا.