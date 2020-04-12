مكتبة الإسكندرية تعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار عن القائمة القصيرة لـ"جائزة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية" فى ذكرى ميلاد الشاعر، لما للشاعر الكبير من إسهام كبير في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن مكتبة الاسكندرية بدأت تلقى الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 15 أكتوبر 2019م وحتى نهاية يناير 2020م، وعكفت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات؛ من أصل 400 درجة، وانتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة. وقد اعتمد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية تلك النتائج بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها.

وجاءت القائمة في فرع شعر العامية والترتيب ابجديًا كالتالي:

- أحمد محمد مصطفى عبد الحي عن ديوانه الهزيمة الكاملة.

- خلف قرني جابر عبد العظيم عن ديوانه عيل بيطير غناويه للقاهرة.

- عمرو هلال عبد القوي بدر عن ديوانه اخر محطات الشقا.

- محمد عادل عبد الرحمن محمد عن ديوانه هابيل.

- هدير سمير حلمي سيد احمد شوشه عن ديوانه كحل ملون.

أما بالنسبة لفرع الدراسات النقدية فكانت القائمة طبقًا للترتيب الأبجدي كالتالي:

- رضا عطية اسكندر فرج عن دراسته النقدية "تمثيلات الهوية المصرية في شعر عبد الرحمن الابنودي".

- عمرو أحمد محمد محمد العزالي عن دراسته النقدية "من روافد انجاز الخصوصية في مشروع الابنودي الشعري".

- كاميليا عبد الفتاح حفني عامر "مقومات السرد في الشعر الحكائي احمد سماعين للابنودي نموذجًا- دراسة تحليلية".

يذكر أن هذه هي الدورة الثانية للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي. وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن انطلاق الجائزة خلال حفل كبير أقيم في بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في ابريل 2018 بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والإعلامية نهال كمال، ونخبة من المثقفين والأدباء والشعراء.

وأكدت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حسن راتب حرصها على تشجيع الإبداع والابتكار دائمًا وتعزيز التعاون الثقافي والفني ودعم الثقافة والمعرفة المشتركة عن طريق تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، وإقامة تعاون في كافة مجالات الأنشطة ذات الصلة من أجل تأكيد عرى وأواصر التعاون بينهما لإنتاج ونشر المعرفة وطرح عددًا من المشروعات الإبداعية وخدمة كل المبدعين والمبتكرين في مصر.