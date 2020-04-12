اليوم السابع
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مسؤول طبى أمريكى يتوقع انحسار كورونا وعودة الحياة لطبيعتها نوفمبر المقبل

الأحد، 12 أبريل 2020 09:43 ص
مسؤول طبى أمريكى يتوقع انحسار كورونا وعودة الحياة لطبيعتها نوفمبر المقبل كورونا
كتب سمير حسنى

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توقع الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تأخذ أزمة فيروس كورونا في الانحسار بعد أشهر من الآن.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الأمريكيين سيكونون قادرين على التصويت في الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل بشكل مباشر وليس عبر البريد، في حال استمرت الحكومة الأميركية في فرض التدابير اللازمة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وأعرب فاوتشي بحسب شبكة سكاى نيوز عن أمله بـ"التمكن من السيطرة على انتشار فيروس كورونا بحلول نوفمبر المقبل، بحيث يمكننا ممارسة الحياة الطبيعية بشكل حقيقي".

وأمس أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منطقة كوارث كبرى في ولاية وايومينج، وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، الذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أنه سيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية.

 
 
 
 
 

 


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