اليوم السابع
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مسؤول سودانى يلتقى رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

الأحد، 12 أبريل 2020 06:14 م
مسؤول سودانى يلتقى رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سوادنيون - أرشيفية
وكالات

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التقى الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، بمكتبه اليوم، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان كاثرين نورثينق .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء بحث فرص آفاق التعاون المشترك بين الجهاز والمنظمة لتعظيم جهود الدولة في مكافحه جائحه كورونا وسبل تقديم العون للسودانيين العالقين بعدة دول.

وكشفت وزارة الصحة السودانية، عن شفاء حالتين من مصابى كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.

وأشارت وزارة الصحة السودانية،  إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.

كانت قيادة مكونات السلطة الانتقالية بالسودان (المجلس السيادى ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، قررت الإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية، ومواجهة فلول النظام البائد، والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وعقدت المكونات الثلاثة للسلطة الانتقالية بالسودان اجتماعا السبت، في الذكرى الاولى لإسقاط نظام الانقاذ وإجبار رئيسه (السابق عمر البشير) على التنحي، لتقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارها


السودان

الهجره

منظمه دوليه

سوانيون عالقون

كورونا

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