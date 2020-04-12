محافظ الإسماعيلية يصدر قرار بالإسراع فى إنهاء طلاء واجهات المبانى

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 216 لسنة 2020 ، بشأن إسراع ذوى الشأن واتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والوحدات السكنية بنطاق مدن المحافظة وقطاعاتها فى إنهاء أعمال طلاء وجهات المبانى خاصتهم باللون البيج الفاتح وطلاء النوافذ باللون النبيتى ، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى والصورة الجمالية للمحافظة.

كما تضمن قرار محافظ الإسماعيلية ، التزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بعدم أدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشأت أو عقارات تكون واجهاتها من الطوب الأحمر ، وغير مكتملة التشطيب الخارجى ، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى والذوق العام .

كما يشترط عند أصدار تراخيص بناء جديدة أو تعديل فى ترخيص قائم ، أن يضاف إلى أشتراطات الأعمال المرخص بها بند طلاء واجهات المبنى باللون البيج والنوافذ باللون النبيتى وعدم منح شهادة صلاحية بإشغال المبنى للعقارات الجارى إنشائها دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى لواجهة العقار ، وفقا لأحكام المواد 138 , 139 ، 140 ، 176 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات ، والتى تنص على حتمية الأنتهاء من جميع الأعمال بما فيها تشطيب الواجهات الخارجية قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للأشغال ، أما بخصوص المبانى القائمة بالفعل وصدرت لها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال بالمخالفة لأحكام قانون البناء ، فيتم إنذار أصحاب هذه العقارات القائمة ومنحهم مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وتشطيب الواجهات الخارجية الظاهرة لمبانيهم وفى حالة انتهاء المدة يتم قطع المرافق بجميع أنواعها عن العقار المخالف لحين قيام ذوى الشأن بتنفيذ طلاء الواجهات الخارجية له على النحو المحدد بهذا القرار.

أما فيما يخص المبانى المنشأة بالمخالفة والمقامة دون صدور تراخيص بناء بالمناطق غير المخططة أو المحرر ضدها مخالفات مبانى و فى ضوء صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ، يحظر إصدار أى قرار للتصالح و فقا للقانون المشار إليه فى شأن مخالفات البناء إلا بعد تشطيب وطلاء الواجهات للمبنى باللون المحدد بهذا القرار و بعد معاينة مدير الادارة الهندسية المختص للعقار للتأكد من تمام التنفيذ.

كما ينص القرار على حصر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة كافة المبانى الغير منتهية التشطيب الخارجى والغير مطلية واجهتها طبقًا لأحكام هذا القرار وأعداد تقرير يومى بحالتها على الطبيعة وبيان موقفها من تنفيذ القرار الماثل وما تم أتخاذه بشأنها من أجراءات لعرضة على محافظ الإسماعيلية ويعمل هذا القرار فور صدوره.