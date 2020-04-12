اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يصدر قرار بالإسراع فى إنهاء طلاء واجهات المبانى

الأحد، 12 أبريل 2020 03:10 م
محافظ الإسماعيلية يصدر قرار بالإسراع فى إنهاء طلاء واجهات المبانى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 216 لسنة 2020 ، بشأن إسراع ذوى الشأن واتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والوحدات السكنية بنطاق مدن المحافظة وقطاعاتها فى إنهاء أعمال طلاء وجهات المبانى خاصتهم باللون البيج الفاتح وطلاء النوافذ باللون النبيتى ، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى والصورة الجمالية للمحافظة.

كما تضمن قرار محافظ الإسماعيلية ، التزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بعدم أدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشأت أو عقارات تكون واجهاتها من الطوب الأحمر ، وغير مكتملة التشطيب الخارجى ، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى والذوق العام .

كما يشترط عند أصدار تراخيص بناء جديدة أو تعديل فى ترخيص قائم ، أن يضاف إلى أشتراطات الأعمال المرخص بها بند طلاء واجهات المبنى باللون البيج والنوافذ باللون النبيتى وعدم منح شهادة صلاحية بإشغال المبنى للعقارات الجارى إنشائها دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى لواجهة العقار ، وفقا لأحكام المواد 138 , 139 ، 140 ، 176 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات ، والتى تنص على حتمية الأنتهاء من جميع الأعمال بما فيها تشطيب الواجهات الخارجية قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للأشغال ، أما بخصوص المبانى القائمة بالفعل وصدرت لها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال بالمخالفة لأحكام قانون البناء ، فيتم إنذار أصحاب هذه العقارات القائمة ومنحهم مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وتشطيب الواجهات الخارجية الظاهرة لمبانيهم وفى حالة انتهاء المدة يتم قطع المرافق بجميع أنواعها عن العقار المخالف لحين قيام ذوى الشأن بتنفيذ طلاء الواجهات الخارجية له على النحو المحدد بهذا القرار.

أما فيما يخص المبانى المنشأة بالمخالفة والمقامة دون صدور تراخيص بناء بالمناطق غير المخططة أو المحرر ضدها مخالفات مبانى و فى ضوء صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ، يحظر إصدار أى قرار للتصالح و فقا للقانون المشار إليه فى شأن مخالفات البناء إلا بعد تشطيب وطلاء الواجهات للمبنى باللون المحدد بهذا القرار و بعد معاينة مدير الادارة الهندسية المختص للعقار للتأكد من تمام التنفيذ.

كما ينص القرار على حصر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة كافة المبانى الغير منتهية التشطيب الخارجى والغير مطلية واجهتها طبقًا لأحكام هذا القرار وأعداد تقرير يومى بحالتها على الطبيعة وبيان موقفها من تنفيذ القرار الماثل وما تم أتخاذه بشأنها من أجراءات لعرضة على محافظ الإسماعيلية ويعمل هذا القرار فور صدوره.


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيلية

محافظ الاسماعيليه

طلاء العمارات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسماعيلية: عزل عزبة وغلق 5 عيادات وصيدليتين ومركز أشعة ومعمل بسبب كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:19 ص

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:23 ص

محافظ الإسماعيلية: تطبيق وتفعيل قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:15 م

محافظة الإسماعيلية تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 02:31 م

محافظ الإسماعيلية يصدر قرار بحظر النبش فى صناديق القمامة وضبط وملاحقة النباشين

الخميس، 09 أبريل 2020 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة