محافظ أسيوط: إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة بـ 4 مراكز

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة بعض حالات تعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز القوصية وأبنوب وساحل سليم والبداري استكمالاً لحملات الإزالة المكبرة، موضحاً إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" للمخالفين وإحالتها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ نظرًا لما تمثله الحالة الراهنة للبلاد ومنعًا لاستغلال تركيز الدولة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحقيق مكاسب مادية وتربح مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن بكل حسم دون تهاون أو تقصير.

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ هذه القرارات خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومسئولي الحملة الميكانيكية والإشغالات وأملاك الدولة بكل مركز مضيفًا إنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والإشراف على حملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام بالمتابعة والإشراف على حملات مراكز الجنوب ونبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بالمتابعة والإشراف على حملات مراكز الشمال لافتاً إلى استمرار تلك الحملات بصفة دورية لإستهداف كافة التعديات ومخالفات البناء وازالتها في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول.

فيما ترأس سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بمركز القوصية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمربها البلاد.

واستكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس السبت حملاته اليومية لرش وتطهير شوارع وميادين المحافظة والتي استهدفت بعض شوارع وميادين حي غرب "منطقة الاربعين والمعلمين" والشوارع الجانبية وشارع مستشفى الإيمان العام خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغاني الوطنية وحث المواطنين على الالتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتمديد قرار الحظر لمدة اسبوعين آخرين والالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب، حيث انطلقت الحملة من أمام الديوان العام لتشمل تطهير منطقة الأربعين وشوارعها ومنطقة المعلمين ومنطقة مستشفى الإيمان العام والشوارع المواجهة لها بحي غرب بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

كما ناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



محافظ أسيوط يستكمل حملات تطهير شوارع وميادين حي غرب



محافظ أسيوط يستكمل حملات تطهير شوارع وميادين حي غرب



محافظ أسيوط يستكمل حملات تطهير شوارع وميادين حي غرب



ازالة حالات تعدي بمراكز القوصية وأبنوب وساحل سليم والبداري



ازالة حالات تعدي بمراكز القوصية وأبنوب وساحل سليم والبداري