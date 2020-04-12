ماذا قال بوريس جونسون فى أول كلمة له عقب تعافيه من فيروس كورونا؟.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى - أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فى أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى، إن المملكة المتحدة تحقق تقدما فى المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

وقال جونسون، فى كلمة له، عبر حسابه على تويتر: "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتنانى لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتى".

وتابع جونسون: "جهود الملايين من الناس فى جميع أنحاء هذا البلد للبقاء فى المنزل تستحق ذلك، سوف نتغلب معًا على هذا التحدى، حيث تغلبنا على العديد من التحديات فى الماضى".

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك فى أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة فى السادس من أبريل نيسان وظل هناك حتى التاسع من الشهر.

وأشار جونسون، إلى طاقم العمل بالمستشفى الذى يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان عبر نهر التيمس قائلا "لا يمكننى شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي". وأكد مكتب جونسون اليوم الأحد التصريحات التى وزعت على الصحفيين.

وتمكن جونسون، من الوقوف على قدميه بحلول يوم الجمعة وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة فى إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

واقترب عدد وفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى بريطانيا، من عشرة آلاف أمس السبت، وهى خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم وذلك بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى فى المستشفيات.

وفى أحدث تصريحات رسمية عن حالة جونسون، قال مكتب رئيس الوزراء إنه يواصل "التحسن بشكل جيد جدا".

وقالت بريتى باتيل وزيرة الداخلية فى الإفادة الحكومية اليومية أمس إن جونسون بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافى قبل أن يعود للعمل.