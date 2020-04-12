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لرفع معنوياتهم.. طبيب يفاجئ زملاءه بحفلة "كمانجا" خارج أسوار مستشفى العزل.. فيديو

الأحد، 12 أبريل 2020 10:59 م
لرفع معنوياتهم.. طبيب يفاجئ زملاءه بحفلة "كمانجا" خارج أسوار مستشفى العزل.. فيديو عازف الكمانجا
كتب خالد إبراهيم

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لم يلجأ هذا الطبيب إلى حملات جمع التبرعات أو المناشدات لاحترام "الجيش الأبيض"، أو الحث على عدم التقليل من جهودهم، ولكنه اختار وسيلة بسيطة وسهلة، للتعبير عن شكره لزملائه فى مستشفى أبو خليفة بطريق الإسماعيلية، وتقديرا لجهودهم فى محاربة فيروس كورونا، ورفع روحهم المعنوية، من خلال الاستعانة بعازف "كمانجا".

الطبيب هو محمد حسن هلال، حيث يعمل فى مستشفى حميات الإسماعيلية، وهو متخصص فى الأمراض المتوطنة والمعدية، قرر أن يستعين بأحد عازفى الكمان، ليعزف لزملائه الأطباء من أمام أسوار المستشفى، كنوع من المفاجئة لزملاءه الأطباء,

يعزف أغنية لأم كلثوم
يعزف أغنية لأم كلثوم

 

تصرف الطبيب نال استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعى، كونه يعرف المشقة التى يشعر بها زملاؤه فى حربهم ضد فيروس كورونا المستجد، وكنوع من مواجهة ما يتعرض له الأطباء خلال الفترة الحالية من البعض.

عازف الكمانجا
عازف الكمانجا

 

الدكتور محمد حسن هلال لم يقم بنشر الفيديوهات على صفحته، ولكنه خرج فى فيديوهات "لايف" من أمام المستشفى، والأطباء زملاؤه، يقفون داخل أسوار المستشفى، مستمتعون بالعزف، بل تفاعلوا مع العازف، وأخذوا يطلبون منه أن يعزف مقطوعات موسيقية بعينها.

الأطباء
الأطباء

 

جانب من اللايف
جانب من اللايف

طبيب

كمانجا

مستشفى العزل

كورونا

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