كوروناXصور..الوباء يفجر الابداعات للاحتفال بعيد الفصح والخروج للتنزه فى برلين

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

شهد، اليوم الأحد، تطورات جديدة نتيجة لانتشار فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19"، ورغم رغبة المسيحيين حول العالم الاحتفال بعيد الفصح رغم تفشى المرض، وهو ما فجر الابداعات لمواجهة الوباء الذى غير مظاهر الاحتفالات، بين ليلة وضحاها وتفشى بسرعة فائقة بين سكان العالم، وتنوعت طرق المواجهة دوليا.

ولازال هذا الفيروس يحصد الأرواح مسيطرا على الأوضاع فى الدول التى ظهر بين سكانها فى ظل غياب الدواء الذى يتصدى له حيث بلغت آخر حصيلة للإصابات حول العالم 1,833,685 ، والوفيات بلغت 113,296، ، لذا حرص "اليوم السابع"، على تسليط الضوء على أبرز اللقطات التى سجلتها عدسات المصورين خلال الساعات الماضية وإليك ملخصًا لأبرز الصور عن الوباء .

احتفالات المسيحيين بعيد الفصح فى فيتنام



احتفالات المسيحيين بعيد الفصح فى فيتنام

يواجه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة العزل المنزلى المفروضة على الجميع لتجنب تفشى الوباء، إلا أن المسيحيين فى فيتنام حاولوا الاحتفال بطريقتهم الخاصة وتزيين الشوارع بالمصابيح.

احتفالات عيد الفصح فى ايطاليا



احتفالات عيد الفصح فى ايطاليا

وداخل كنيسة بإيطاليا يحتفل أحد الكهنة مع صديقة بعيد الفصح عن طريق وضع صورته على كرسى بدلا من الاختلاط خوفا من كورونا .

احتفالات عيد الفصح فى نيويورك



احتفالات عيد الفصح فى نيويورك

نزل أحد المسيحيين من منزله رغم الحظر فى حى مانهاتن بنيويورك أمام الكنيسة المغلقة للاحتفال وحيدا بعيد الفصح رغم الخوف من كورونا.

اطلاق الفوانيس تخليدا لارواح ضحايا كورونا فى ايطاليا



اطلاق الفوانيس تخليدا لارواح ضحايا كورونا فى ايطاليا

قام العشرات فى ايطاليا بإطلاق الفوانيس المضائة بالشموع تخليدا لضحايا كورونا فى البلاد، يأتى ذلك بعد أن سجلت إيطاليا 431 حالة وفاة بفيروس كوفيد -19 وبالمقارنة مع 619 حالة في اليوم السابق كما تباطأ عدد الإصابات إلى 4092 مقارنة مع 4694 بالأمس.

أشخاص يخرجون للحدائق والشواطئ رغم الحظر فى مالطا



الاستمتاع بلعب الكرة فى مالطا

لم يمتثل آلاف الأشخاص فى عدة عواصم حول العالم، لأوامر السلطات التى طالبت بحظر التجول وضرورة البقاء فى المنازل ومغادرتها فقط فى حال الضرورة، ذلك أنّ أولئك المخالفين لبّوا نداء الشمس وخرجوا لينسجموا من أشعتها ومتعة مشاهدتها فى المتنزهات والشواطئ وضربوا بقرارات حكوماتهم عرض الحائط .



التصفيق وتحية الاطباء فى اسبانيا

حيا عشرات المواطنين فى اسبانيا الطواقم الطبية فى بلادهم لتصديهم لفيروس كورونا ومحاولات السيطرة عليه، وأعلنت وزارة الصحة فى إسبانيا اليوم الأحد، تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

شفاء مسنة برازيليية 97 عاما من فيروس كورونا



سيدة برازيلية عمرها 97 عاما تشفى من كورونا فى البرازيل

عندما تلقت البرازيلية جينا دال كوليتو (97 عاما)، علاجا من أعراض فيروس كورونا فى المستشفى فى الأول من أبريل، ربما اعتقد قليل من الناس أنها ستنجو من الفيروس القاتل . توزيع الاطعمة على المواطنين فى ولاية ماريلاند الامريكية

توزيع الاطعمة على المواطنين فى ولاية ماريلاند الامريكية

يقوم رجال الأمن فى ولاية ماريلاند الامريكية، بتوزيع الطعام على المحتاجين لمواجهة الاغلاق والحظر التى فرضته السلطات لمنع تفشى فيروس كورونا.

الخروج للمتنزهات فى برلين





شاب يجرى فى حديقة بمنطقة تريبتو فى برلين

خرج المئات فى برلين للاستمتاع بالربيع، ولم يمتثل آلاف الأشخاص فى عدة عواصم حول العالم، لأوامر السلطات التى طالبت بحظر التجول وضرورة البقاء فى المنازل وعدم مغادرتها فقط فى حال الضرورة .

حفل زفاف فى ووهان الصينية



زوجان يرتديان أقنعة للوجه أثناء جلسة تصوير حفل زفافهما في ووهان

يتجول عروسان فى شوارع ووهان بعد أن سُمح للسكان فى الصين لأول مرة منذ أشهر بمغادرة مدينة ووهان، التى بدأ منها فيروس كورونا قبل انتشاره عبر أنحاء العالم.

سوريون يخشون كورونا ويعودون إلى منازلهم فى إدلب



سوريون يخشون كورونا يعودون إلى منازلهم فى إدلب

بدأ ألوف النازحين السوريين العودة إلى ديارهم فى محافظة إدلب التى مزقتها الحرب على خطر من خطر تجدد القتال، وبعضهم مدفوع بالخارج من تفشى فيروس كورونا المستجد فى مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية.

ملابس غريبة فى البرازيل خوفا من كورونا





سيدة ترتدى ملابس غريبة وتغطى جسدها كاملا فى البرازيل

ارتدت سيدة ملابس غريبة لتغطى جميع جسدها، خوفا من اصابتها بفيروس كورونا، وأكدت السلطات الصحية البرازيلية، وجود 100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة .

مباراة كرة قدم فى بيلاروسيا بحضورالجمهور

مباراة كرة قدم فى بيلاروسيا بحضورالجمهور

شارك المئات من الجمهور لمشاهدة مباراة كرة قدم فى بيلاروسيا، وأعلنت وزارة الصحة فى بيلاروسيا، اليوم الأحد، تسجيل نحو 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 2578 حالة.