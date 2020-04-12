كنيسة بولاية فلوريدا تقيم صلوات الفصح بصور المصلين على مقاعدها

كتبت ريم عبد الحميد

مع احتفال المسيحيين الغربيين بعيد الفصح هذا الأسبوع، حاول البعض منهم التغلب على القيود التى فرضها تفشى وباء كورونا العالمى والتى منعتهم من أداء الصلوات الجماعية فى الكنائس حول العالم، حتى أن المقاعد فى كنيسة "جود شيفرد" الكاثوليكية بولاية فلوريدا الأمريكية بدت ممتلئة فى عطلة العيد.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن أعضاء الإبرشية أرسلوا صورا لهم إلى العاملين بالكنيسة الذين قاموا بطباعتها ووضعها على ظهر المقعد. وحتى صباح أمس السبت، كان حوالى 700 من أعضاء الكنيسة حاضرين بصورهم.



المصلون بالكنيسة حاضرون بصورهم





وكانت بعض الصور عائلية مع الوالدين والأطفال، والبعض الآخر كانت صورا أفراد.

وتشير الصحيفة إلى أن الكهنة أرادوا أن تكون هناك طريقة تجعل الناس يشعرون كما لو كانوا حاضرين فى كل عظات عيد الفصح الثلاثة فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا خلال الأسبوع المقدس.

وقال الأب مايكل فولى إن الكنيسة الفارغة ليست ممتعة، والابتعاد الاجتماعى ضرورى، لكنك ستقدر من ياتون كل أسبوع.



الصور تشغل المقاعد الشاغرة بالكنيسة





وفى مثل هذا الوقت من العام، مع الاحتفال بعيد الفصح، يشارك نحو ألفين شخص فى صلوات الأسبوع المقدس بالكنيسة. ويقول الأب راج إن المصلين يتعطشون للوجود الروحى مع الاحتفال بعيد الفصح.

وتقول USA Today إنه مثل الكنائس الأخرى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، يواصل القادة الدينيون إيجاد طرق جديدة للتواصل مع رعاياهم خلال فترة الابتعاد الاجتماعى. ولم تقدم كنيسة جود شيفرد بصلاة مباشرة حتى تم الإعلان عن تنظيم جماعات لا يزيد عدد أفرادها عن 10.



قس الكنيسة





وقد أصبحت الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا فى العالم من وباء كورونا من حيث عدد الوفيات التى تجاوزت 20 ألفا، وكانت إيطاليا من قبل هى الأكثر تضررا. فى حين أن عدد الإصابات فى الولايات المتحدة تجاوز النصف مليون.