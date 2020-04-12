اليوم السابع
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فض سوق الأحد بشبين القناطر بالقليوبية لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 12:01 م
فض سوق الأحد بشبين القناطر بالقليوبية لمواجهة كورونا.. صور أعمال فض سوق الأحد بشبين القناطر
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجموعة من التجار سوق الأحد بمدينة شبين القناطر فى القليوبية، والذي يعد أكبر سوق بالمدينة يتم تنظيمه أسبوعيا، مخالفين قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات والسويقات العشوائية وذلك في ظل الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد عرض الحائط، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

من جانبها ، شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بقيادة غريب عارف رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض السوق، بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عملية الفض شهدت كر وفر من التجار الذين يصممون على العودة للبيع مرة أخرى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال فض سوق الاحد بشبين القناطر
أعمال فض سوق الاحد بشبين القناطر

 

سوق الأحد بشبين القناطر
سوق الأحد بشبين القناطر

 

فض سوق الأحد بشبين القناطر
فض سوق الأحد بشبين القناطر

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