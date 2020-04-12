غلق قسم العلاج الطبيعى بجامعة المنوفية بسبب فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

قرر فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، تعليق العمل بقسم الطب الطبيعي والتأهيل بالكامل لمدة أسبوعين عقب إصابة عامل بفيروس كورنا المستجد و التنبيه علي جميع المخالطين للعامل من عمال القسم و التمريض و الأطباء سرعة التواصل مع الفريق عند ظهور أى اعراض لتحويل أى حالة إشتباه لعمل التحاليل اللازمة وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة في هذا الشان.

وبحسب بيان فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، الصادر اليوم الأحد، أنه تم الإشتباه في بعض الحالات من أطباء و تمريض و عمال من المخالطين لفنى التمريض الذى يعمل بالمستشفيات الجامعية و ظهرت باقي نتائج التحاليل اليوم و جاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان هناك حالة إشتباه أخري لأحد عمال المستشفيات الجامعية و الذى يعمل بقسم الطب الطبيعي و بعد الإشتباه في الأعراض المصاحبة له تم تحويله فورا و حجزه بمستشفي الصدر و سحب عينات التحاليل اللازمة و ظهرت نتائج التحاليل اليوم و جاءت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، و بمجرد الإشتباه تم تعقيم القسم بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات علما بأن جلسات و خدمات القسم معلقة منذ أسبوعين.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.