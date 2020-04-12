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غرفة الصناعة الألمانية تؤيد منح الشركات اعفاءات الضرائب

الأحد، 12 أبريل 2020 08:59 م
غرفة الصناعة الألمانية تؤيد منح الشركات اعفاءات الضرائب اجراءات كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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أعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن تأييدها لمنح الشركات المزيد من الإعفاءات الكبيرة بسبب أزمة كورونا الراهنة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، طالب إريك شفايتسر، رئيس الغرفة، بتبكير استرداد الشركات للضرائب، وقال إن الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة أفراد، يمكنها من خلال هذا الإجراء أن تحصل على مبالغ بالآلاف أو عشرات الآلاف من اليوروات.

وأضاف شفايتسر، أن الأموال تحق لهم بالأساس بسبب تراجع قيم المبيعات، لكن للأسف ليس قبل تقديم الإقرار الضريبي لعام 2020، وهو ما يعني عمليا استرداد الأموال في العام المقبل على أقل تقدير، ومع قليل من حسن النية من قبل الساسة وتعديل طفيف للقانون، يمكن لها أن تحصل على هذه الأموال الآن.
 
وساقت الغرفة مثالا على الشركات  التي يمكن أن تستفيد من هذا الإجراء، بفندق أو محل تجارة تجزئة مسجل على أنه شركة ذات مسئولية محدودة ويعمل لديه عشرة أفراد، وحقق أرباحا سنوية قبل احتساب الضرائب بقيمة 100 ألف يورو في كل من عامي 2018 و2019، وسجل خسائر متوقعة بقيمة 50 ألف يورو في العام الحالي، وقالت الغرفة إن هذا الفندق أو هذا المحل يمكنه أن يسترد 15 ألف يورو، إذا أخذ المكتب المالي خسارة العام الحالي في الاعتبار.


ورأى شفايتسر أن هذا المبلغ الذي يتم دفعه لمرة واحدة من شأنه أن يوفر للفندق أو للمحل سيولة فورية، وسيحسن من الأداء الضريبي لهذه المؤسسة والذي تغير على نحو مأساوي في هذا العام.
 


ألمانيا

غرفة الصناعة الالمانية

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