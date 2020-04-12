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علوم الإسكندرية تعلن وقف بث محاضراتها 8 أيام بمناسبة أعياد الربيع

الأحد، 12 أبريل 2020 04:41 م
علوم الإسكندرية تعلن وقف بث محاضراتها 8 أيام بمناسبة أعياد الربيع الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ، عن توقف بث محاضراتها النظرية والعملية على الإنترنت 8 أيام ، وهما بدءا من يوم 18 حتى 25 أبريل ، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

وكانت قد بدأت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ، فى بث محاضراتها على الإنترنت لمساعدة الطلاب على استكمال الدراسة بعد توقفها فى مختلف الجامعات منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت قد قامت إدارة كلية العلوم التابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتطهير وتعقيم مبانى ومدرجات ومعامل الطبية والمكاتب الإدارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية

وأكد أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدى والأسطح بجميع الكليات، بالإضافة إلى تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية فى جميع المعامل والتى يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب فى استخدامها.

وكان قد قامت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية، اليوم الأربعاء، بتعقيم وتطهير المدرجات والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة المبانى وذلك لمواجهة فيرس كورونا، وذلك من خلال متخصصين بجامعة الإسكندرية لتطهير مبانى الجامعة.

وكان قد أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية ، أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية.

كما وجه عمداء الكليات إلى ضرورة اعداد المقررات الكترونيا لطلاب مرحلة البكالوريوس، وضرورة الاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.

 وقرر رئيس الجامعة إلغاء إمضاء الحضور والانصراف ببصمة الاصبع للعاملين بالجامعة بجميع الكليات والمعاهد وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، وأن تستبدل بكشوف ورقية، وذلك منعاً لنقل أية عدوى، ووجه أيضاً بتجهيز أماكن للعزل بمستشفى الجامعة وذلك فى حالة حدوث اشتباه بين الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس.


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