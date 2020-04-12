اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضعف مياه الشرب وانقطاعها بقرى توشكى وأبوسمبل بأسوان بسبب تطهير الترعة

الأحد، 12 أبريل 2020 06:23 م
ضعف مياه الشرب وانقطاعها بقرى توشكى وأبوسمبل بأسوان بسبب تطهير الترعة قطع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه نظراً لقيام الشركة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير لترعة توشكى وأبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى ستقوم بها الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان اعتبارا من غد الاثنين لمدة 15 يوما، ضمن خطة الرى لصيانة وتطهير المجارى المائية، الأمر الذى قد يترتب عليه ضعف مياه الشرب أو انقطاعها فى القرى المحيطة بالترعة ومواقع الصيانة والتطهير خلال هذه الفترة المذكورة.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين فى هذه القرى والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل وأثناء الفترة المحددة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد اليوم الأحد، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.

كما تفقد محافظ أسوان، مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان الجامعى، رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية على مستوى المحافظة باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى، لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من جامعة أسوان للارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية داخل هذا الصرح الحيوى، والذى يشهد تطويراً شاملاً بإضافة حوالى 300 سرير، والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة.


انقطاع المياه

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

نصر النوبة

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ إجراءات السلامة بمصنع كيما والكوبرى البديل.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 04:53 م

محافظة أسوان تعلن فى بيان إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:50 م

صحة أسوان تعلن خضوع سكان عمارتين سكنيتين بمنطقة الشنقراب لإجراءات الحجر الصحى المنزلى.. والمحافظ يكلف بتوفير جميع احتياجات المواطنين اليومية.. تواصل عمليات تعقيم المبانى الحكومية والشوارع الرئيسية..صور

الأحد، 12 أبريل 2020 02:00 م

"صحة أسوان" تواصل حملات تطهير شوارع كوم أمبو ضد "كورونا".. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 12:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة