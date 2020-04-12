ضعف مياه الشرب وانقطاعها بقرى توشكى وأبوسمبل بأسوان بسبب تطهير الترعة

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه نظراً لقيام الشركة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير لترعة توشكى وأبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى ستقوم بها الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان اعتبارا من غد الاثنين لمدة 15 يوما، ضمن خطة الرى لصيانة وتطهير المجارى المائية، الأمر الذى قد يترتب عليه ضعف مياه الشرب أو انقطاعها فى القرى المحيطة بالترعة ومواقع الصيانة والتطهير خلال هذه الفترة المذكورة.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين فى هذه القرى والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل وأثناء الفترة المحددة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد اليوم الأحد، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.

كما تفقد محافظ أسوان، مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان الجامعى، رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية على مستوى المحافظة باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى، لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من جامعة أسوان للارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية داخل هذا الصرح الحيوى، والذى يشهد تطويراً شاملاً بإضافة حوالى 300 سرير، والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة.